 رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يستقيل من منصبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يستقيل من منصبه

رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يستقيل من منصبه
المناطق_الرياض

كشف مصدر بالاتحاد العربي لكرة القدم أن رئيس الاتحاد، الأمير تركي بن خالد، تقدم باستقالته رسمياً من منصبه، إذ ينتظر أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً طارئاً لانتخاب رئيس جديد.

وكان الأمير تركي بن خالد فاز بمنصب الرئيس بالتزكية في نوفمبر 2014، خلفاً للرئيس المستقيل الأمير نواف بن فيصل، وأعيد انتخابه بالتزكية مجدداً في مايو  الماضي، في اجتماع الجمعية العمومية بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن هناك تحركات عاجلة لأمانة الاتحاد لترتيب اجتماع طاريء قريب للجمعية العمومية.

وأضاف: كان الأمر مفاجئاً لنا لكن يبدو أن الأمير تركي لديه ظروف تمنعه من متابعة العمل رغم انه حقق نجاحات لافتة ورسم خارطة المسابقات العربية بنجاح.

ويحسب للأمير تركي بن خالد إعادة البطولات العربية للحياة، بعد أن توقفت لسنوات طويلة، حيث استضافت مصر منافسات البطولة العربية للأندية في أغسطس الماضي، وتم الترتيب لاستضافة المغرب للنسخة المقبلة.

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