«الغبار» يداهم مدارس القصيم ولا تعليق للدراسة

تسببت موجة الغبار التي شهدتها منطقة القصيم منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء في إجبار الكثير من طلاب وطالبات المدارس على الغياب عن مدراسهم.

واضطر عدد كبير من أولياء الأمور إلى منع أبنائهم وبناتهم من الذهاب للمدارس خوفاً من الغبار الذي غطى اجواء المنطقة.

وقد سجلت عدد من مدارس القصيم حالات غياب في صفوف الطلاب والطالبات بنسب متفاوتة والتى كان معظمها بأمر من أولياء أمورهم خوفاً على ابنائهم من تأثير الغبار الذي توقعوا وصوله للقاعات والفصول الدراسية، فيما

لم تعلق الإدارة العامة للتعليم بالقصيم الدراسة بناء على ما ورد إليها من “تحذير” من هيئة الأرصاد والذي نص على أن هناك انعدام في الرؤية الافقية بسبب العاصفة الرملية تصل إلى أقل من 500 متر !!

ولم توضح الإدارة أو تطمئن أهالي المنطقة عبر حسابها في تويتر عن جاهزية المدارس من عدمها.