 الجيش اليمني يعلن تطهير كامل محافظة أبين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يعلن تطهير كامل محافظة أبين

الجيش اليمني يعلن تطهير كامل محافظة أبين
المناطق_وكالات

أعلنت قوات الأمن اليمنية تطهير كامل محافظة أبين الواقعة جنوب شرقي البلاد من الجماعات الإرهابية، عقب تطهير مدينة المحفد الواقعة بين أبين وشبوة، والتي كانت تعد بمثابة المنفذ الأخير للإرهابيين في المحافظة الساحلية.

وأكد القيادي في قوات الدعم والإسناد فواز الشبحي لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، سيطرة قوات الأمن على مدينة المحفد، آخر معاقل الجماعات الإرهابية في أبين، وبدء القوات الأمنية انتشارها في عموم المديرية والخط الساحلي لملاحقة ما تبقى من الخلايا والجيوب الإرهابية بالمنطقة.

وأضاف الشبحي أنه “لم يعد أمام ما تبقى من الجيوب الإرهابية أي منفذ للفرار سوى محافظة البيضاء الخاضعة لميليشيات الحوثي وصالح، الراعي والممول الرسمي للتنظيمات الإرهابية في أبين والجنوب”.

وأوضح أن مديريات محافظة أبين الإحدى عشر تخضع جميعها لقوات الأمن، بدعم التحالف من أجل دعم الشرعية، والتي تفرض انتشارها في عموم مناطق مديريات المحافظة، لتثبيت الأمن والاستقرار وملاحقة وتعقب أي جيوب إرهابية.

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