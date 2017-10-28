وفد من كلية الهندسة بجامعة الطائف يزور الكلية التقنية

اطلع رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية في محافظة الطائف المهندس اسعد العصيمي عميد كلية الهندسة بجامعة الطائف الدكتور مصلح الحارثي على المعامل والورش التدريبية داخل القسم والتى تشمل على كافة التجهيزات التى يمارس المتدرب عليها الجزء العملى والتطبيقي لجميع المواد الخاصة بقسم الكهرباء .جاء ذلك خلال زيارة وفد من كلية الهندسة بجامعة الطائف الى الكلية التقنية حيث تجول الوفد في قسم التقنية الكهربائية واطلعوا الى كل ما يحتويه القسم من ورش ومعامل متنوعة تخدم العملية التدريبية . يذكر انه تم موخرا اقرار برنامج تجسير لتخصصات الادارة المكتبية والتسويق والمحاسبة بجامعة الطائف وذلك لمتدربي الكلية التقنية بالطائف وتذليل كل الصعوبات في سبيل البدء بتطبيق البرنامج اعتبارا من العام القادم في تخصص المحاسبة كمرحلة اولية ثم تليها بقية التخصصات الادراية المتمثلة في الادارة المكتبية والتسويق .اطلع رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية في محافظة الطائف المهندس اسعد العصيمي عميد كلية الهندسة بجامعة الطائف الدكتور مصلح الحارثي على المعامل والورش التدريبية داخل القسم والتى تشمل على كافة التجهيزات التى يمارس المتدرب عليها الجزء العملى والتطبيقي لجميع المواد الخاصة بقسم الكهرباء .جاء ذلك خلال زيارة وفد من كلية الهندسة بجامعة الطائف الى الكلية التقنية حيث تجول الوفد في قسم التقنية الكهربائية واطلعوا الى كل ما يحتويه القسم من ورش ومعامل متنوعة تخدم العملية التدريبية . يذكر انه تم موخرا اقرار برنامج تجسير لتخصصات الادارة المكتبية والتسويق والمحاسبة بجامعة الطائف وذلك لمتدربي الكلية التقنية بالطائف وتذليل كل الصعوبات في سبيل البدء بتطبيق البرنامج اعتبارا من العام القادم في تخصص المحاسبة كمرحلة اولية ثم تليها بقية التخصصات الادراية المتمثلة في الادارة المكتبية والتسويق .