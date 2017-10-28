شاهد..الكشف عن مستودع أسلحة متطورة لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا

كشفت خروج تنظيم “داعش” الإرهابي المخطط له من مدينة “الميادين” السورية عن نوعية وكمية وحداثة التجهيزات والعتاد العسكري الذي خلفها النظيم بعد انسحابه من المدينة.

ووفقا لتقرير مصور فقد خلف التنظيم الإرهابي خلفه تجهيزات عسكرية من أحدث أسلحة حلف الناتو، أمريكية وبلجيكية وبريطانية الصنع، في أكبر المستودعات العسكرية التابعة له في مدينة “الميادين” شرق سوريا.

وتتمثل هذه الأسلحة المتطورة التي لا تمتلكها بعض الجيوش في المنطقة ودول العالم في أنظمة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ومعدات رادار وأجهزة طبية، بالإضافة إلى ورشة لصنع طائرات بلا طيار كانت توجد فيها عشرات من الطائرات الجاهزة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ بعض عملياته.

هذه العملية كشفت عن عدة تساؤلات تدور حول مصادر تلك الأسلحة وكيفية الحصول عليها، كما أكدت وجود أطراف خارجية تقف وراء دعم التنظيم لخدمة أجندة تفرض على المنطقة.