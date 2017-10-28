 طوكيو: العثور على جثث «8» نساء ورجل في شقة اثنتان منها مقطوعتا الرأس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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طوكيو: العثور على جثث «8» نساء ورجل في شقة اثنتان منها مقطوعتا الرأس

طوكيو: العثور على جثث «8» نساء ورجل في شقة اثنتان منها مقطوعتا الرأس
المناطق_الرياض

أفادت وسائل إعلام يابانية عدة اليوم الثلاثاء أن الشرطة عثرت في شقة في ضاحية العاصمة طوكيو على تسع جثث اثنتان منها مقطوعتا الرأس.

وبحسب شبكة «ان اتش كي» التلفزيونية العامة فإن الشرطة اعتقلت شاغل الشقة وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاما.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أكد متحدث باسم الشرطة أنه لا يسعه تأكيد هذه المعلومات في الحال.

وبحسب وسائل الإعلام اليابانية فإن السلطات تحقق في اختفاء شابة تبلغ من العمر 23 عاما وقد اكتشفت وجود رابط بينها وبين الشاب القاطن في الشقة حيث عثرت على الجثث التسع.

وتقع الشقة في مقاطعة كاناغاوا جنوب غرب العاصمة طوكيو.

وأفادت وكالة «جي جي» للأنباء أن الشرطة عثرت داخل صندوق تبريد عند مدخل الشقة على رأسين مقطوعتين قبل أن تجد الجثتين المقطوعتي الرأس وبقية الجثث. والجثث التسع هي لثماني نساء ورجل واحد، بحسب وسائل إعلام عدة.

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