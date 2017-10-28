أردوغان يقاضي نائباً وصفه بـ«ديكتاتور فاشي»

قال أحد محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء إن أردوغان قدم شكوى جنائية ضد نائب بارز من المعارضة وصف الرئيس بأنه ديكتاتور فاشي.

وفي انتقاد حاد لأردوغان هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزجان ما وصفه بأجواء الخوف في تركيا.

وقال محامي أردوغان، حسين أيدين على تويتر قدمنا عريضة دعوى قانونية بحق بولنت تزجان لمكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس.

كما نشر أيدين صوراً لعريضة الدعوى.

وقوبلت تصريحات تزجان بهجوم سريع من مكتب إردوغان ومن مشرعين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم كالينإن “خطاب الكراهية (من تزجان) نموذج مخز للمعارضة الرئيسية”.

وإهانة الرئيس تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات في تركيا.