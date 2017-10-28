أبطال أوروبا: الأندية الإنجليزية تبحث عن تأهل مبكر لدور الـ16

عندما تنطلق الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تتطلع الفرق الإنجليزية إلى مواصلة البداية القوية، إذ تسعى إلى إنجاز غير مسبوق يتمثل في تأهل خمسة فرق إنجليزية إلى الدور الثاني بالبطولة الأوروبية.

وبعد النتائج التي شهدتها الجولات الثلاث الأولى، يبدو هدف الفرق الإنجليزية واقعياً، إذ يمكن لأربعة فرق من إنجلترا أن تحسم تأهلها إلى دور الستة عشر من خلال الجولة الرابعة التي تقام مبارياتها اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء.

وحقق كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات الثلاث الأولى، قبل أن يلتقيا نابولي الإيطالي وبنفيكا البرتغالي على الترتيب، كما حافظت فرق توتنهام وليفربول وتشيلسي على سجلاتها خالية من الهزائم حتى الآن.

ويستضيف توتنهام فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على ملعب ويمبلي الأربعاء المقبل، وسيكون الفوز كافياً لأي من الفريقين لحسم تأهله من المجموعة الثامنة إلى دور الستة عشر.

وكان توتنهام تعادل مع ريال مدريد 1-1 في العاصمة الإسبانية، لكن الفريق الإنجليزي قد يفتقد جهود هدافه هاري كين الذي يعاني من إصابة في الساق حرمته من المشاركة في مباراة السبت الماضي أمام مانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر، يواجه المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أزمة كبيرة تتعلق بمستويات ولياقة عدد من لاعبيه.

وحصد ريال مدريد 20 نقطة فقط خلال عشر مباريات في الدوري الإسباني وهي أفضل بداية للفريق في الموسم منذ موسم 2012-2013 الذي شهد رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق.

ويتطلع زيدان إلى استعادة التوازن للفريق من جديد بعد صدمة الهزيمة أمام جيرونا 1-2 أمس الأحد ضمن منافسات الدوري.

ويرجح غياب رافاييل فاران عن صفوف الريال في مواجهة توتنهام، كما تحوم الشكوك بشكل كبير حول حارس المرمى كيلور نافاس وكذلك النجم الويلزي غاريث بيل، الذي يحتمل أنه لم يستعد لياقته بعد.

وربما يدور الصراع في المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة على الانتقال للمشاركة في الدوري الأوروبي، إذ يستضيف بروسيا دورتموند الألماني فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، وكل منهما يحمل في رصيده نقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، يكفي مانشستر سيتي تفادي الهزيمة فقط أمام مضيفه نابولي غدا الأربعاء، ليتأهل إلى دور الستة عشر.

ويعيش مانشستر سيتي نشوة تحقيق 13 انتصاراً متتالياً في كل لبطولات منها فوزه على نابولي ذهاباً 2-1، ولكن المدير الفني للسيتي، بيب غوارديولا، يرفض اعتبار الأمر محسوماً.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتجمع المباراة الأخرى بالمجموعة بين شاختار دونيتسك الأوكراني صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط، وفينورد روتردام الذي يقبع في المركز الرابع الأخير بدون رصيد.

ويمكن لمانشستر يونايتد حسم تأهله من المجموعة الأولى إلى دور الستة عشر بالفوز على بنفيكا اليوم الثلاثاء، لكن التعادل سيعني أن تأهله متوقف على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين بازل السويسري وسسكا موسكو الروسي.

ويتصدر يونايتد المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط ويليه بازل (ست نقاط) وسيسكا موسكو (ثلاث نقاط) وبنفيكا بدون رصيد.

وكذلك يمكن لتشيلسي، متصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، حسم تأهله بالفوز غدا أمام مضيفه روما الإيطالي والذي تعادل معه 3-3 في لندن قبل أسبوعين، بينما بات أتلتيكو مدريد الأسباني بحاجة شديدة إلى الفوز على ضيفه كارباكا اجدام الاذربيجاني من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

ويتطلع ليفربول، متصدر المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، إلى تكرار استعراض قوته التهديفية أمام ضيفه ماريبور السلوفيني على ملعب آنفيلد، بعد أن تغلب عليه في عقر داره ذهابا 7-0.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف فقط على سبارتاك موسكو الروسي الذي يحل ضيفاً الأربعاء على إشبيلية الإسباني صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ويتطلع إشبيلية إلى الثأر لهزيمته الثقيلة أمام الفريق الروسي ذهابا 1-5.

أما برشلونة الإسباني متصدر المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فسيفتقد جهود جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف وخافيير ماسكيرانو بسبب وعكة صحية، عندما يحل ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني غداً الثلاثاء.

وفي ظل حاجة صامويل أومتيتي إلى شريك في قلب الدفاع، ينتظر عودة توماس فيرمايلن بعد تعافيه من إصابته.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، يتطلع يوفنتوس بطل إيطاليا إلى الفوز على سبورتينغ لشبونة في البرتغال وهو ما يحسم تأهله بشرط عدم خسارة برشلونة أمام منافسه اليوناني.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف باريس سان جيرمان متصدر المجموعة، فريق أندرلخت البلجيكي بينما يحل بايرن ميونخ بطل ألمانيا ضيفاً على سلتيك الإسكتلندي، ويمتلك كل من سان جيرمان وبايرن فرصة قوية في حسم التأهل.

وفي المجموعة السابعة، يمكن لبشكتاش التركي حسم تأهله أيضاً بالفوز على موناكو الفرنسي، بينما تجمع المباراة الأخرى في المجموعة بين بورتو البرتغالي ولايبزغ الألماني.