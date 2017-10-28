هذا هو صاحب الجملة الشهيرة “إن الجوال المطلوب مغلق”

يسكن الجوال، ويثير الانزعاج والقلق والإحباط أحيانا.. صوته أشهر منه.. رسالته الصوتية قد تجلب عليه الغضب والشتائم.. هو صاحب الجملة االشهيرة: “عزيزي المتصل إن الجوال المطلوب مغلق.. الرجاء الاتصال في وقت لاحق”، التي يسمعها كثير من السعوديين، عند الاتصال تليفونياً بصديق أو قريب أو زميل.. ورغم أن الملايين منا يسمعونه يومياً يردد هذه الكلمات، ويميزون صوته جيداً ويحفظون كلماته.. فإننا لا نعرف من هو؟

“العربية.نت” بحثت عن صاحب الصوت ووجدته وتواصلت معه للوقوف على حكايته والتعرف عليه.. إنه المذيع رائد الجرباء..

بدأ حياته الإذاعية بالصدفة، حسبما روى لنا، فقال إنه كان حينها مسؤولاً عن الرد الآلي بشركة الكهرباء، و”ذات يوم طلب مني مديري، التواصل مع مذيع معروف ليقوم بتسجيل صوته، لكن تعذر الوصول إلى المذيع، فأخبرني المدير بأن الأمر لا يحتمل التأجيل، وأنه يجب اختيار أحد الموظفين للقيام بتسجيل صوتي مؤقت، على وجه السرعة.. فتطوعت للقيام بهذا التسجيل، إذ كانت لي تجارب سابقة في تقليد الأصوات”.