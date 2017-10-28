 جاليات بني حسن تعقد شراكة مع البلدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جاليات بني حسن تعقد شراكة مع البلدية

جاليات بني حسن تعقد شراكة مع البلدية
المناطق_الباحة
وقع مكتب الجاليات بمحافظة بني حسن شراكة دعوية مع بلدية المحافظة واعتمد الشراكة كل من مدير المكتب الشيخ صالح احمد الحسني ورئيس بلدية المحافظة المهندس غازي الظفيري
واوضح مدير الجاليات  الى  ان المكتب التعاوني بمحافظة بني حسن يسعى الى عقد عدد من الشراكات مع بعض الجهات الحكومية في المحافظة بما يتوافق مع الرؤية الجديدة لسمو ولي العهد حفظه الله وكذلك من خلال  رفع المستوى التوعوي فيما يخص الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنيين وكذلك للجاليات المقيمة في المحافظة وتشمل دروس وعظية وخطب جمعه ومسابقات وأنشطة ثقافية وذلك وفق الخطط المعدة من قبل المكتب والمعتمده من قبل الجهات ذات العلاقة والمكتب التعاوني ممثلا في الرئيس ومدير المكتب
وقدم  مدير قسم الجاليات  شكره لرئيس بلدية محافظة بني حسن على تعاونه دعمه المعنوي للمكتب ليؤدي رسالته في خدمة العمالة التابعه للبلدية وتكريم المستحقين منهم

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