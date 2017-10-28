 القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الدمام

القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الدمام
المناطق_واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة قتل مواطناً بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما بمدينة الدمام،

وجاء في بيان الداخلية: “أقدم : محمد بن عبدالله القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل: ناصر بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء ـ بالدمام في المنطقة الشرقية”.

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