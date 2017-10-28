 احذر.. السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوعا من الأورام الخبيثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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احذر.. السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوعا من الأورام الخبيثة

احذر.. السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوعا من الأورام الخبيثة
المناطق - الرياض

أوصى خبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بتجنب زيادة الوزن كتدبير وقائي، واستندوا إلى أن هناك صلة بين السرطان والسمنة.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة “ميديكال إكسبريس”، فإن السمنة وزيادة الوزن يمكن أن تكون سبباً للإصابة بـ 13 نوعا من الأورام الخبيثة.

وتشمل الإصابة سرطان الدماغ والمريء والثدي والغدة الدرقية والمعدة والمرارة والكبد والكلى والبنكرياس والمبيض والرحم والأمعاء الغليظة وموروما نقوية متعددة.وحتى الآن، قليلون هم من يعلمون الصلة بين بعض أنواع الأورام والبدانة أو زيادة الوزن.

وأكدت الدكتورة “ليزا ريتشاردسون”، رئيسة قسم مكافحة السرطان والوقاية منه في المركز، أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من خطر الأورام الخبيثة.

ووجد العلماء أن زيادة الوزن أحد أسباب الإصابة بالسرطان لدى 630 ألف أمريكي. ويرى الباحثون أن معدل الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة ارتفع بنسبة 7%.

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