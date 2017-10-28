غارات للتحالف تقتل 40 عنصرا من الميليشيات جنوب صنعاء

أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار جنوب صنعاء أن نحو 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون إثر غارات للتحالف استهدفت معسكراً تدريبياً للميليشيات غرب المحافظة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر بمقتل العميد محمد الصوفي، قائد لواء مدفعية ميليشيات الحوثي، بغارة للتحالف في محافظة الجوف شمال البلاد.

العميد محمد الصوفي، الذي قتل في غارة للتحالف في الجوف، يُعرف على أن قائد لواء مدفعية الميليشيات فيما تشير المعلومات القليلة المتداولة عنه أنه من محافظة إب وأنه من أبرز قادة القوات التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وفقا لـ”العربية”.