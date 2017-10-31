 لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تصدر عدداً من القرارات الانضباطية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تصدر عدداً من القرارات الانضباطية

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تصدر عدداً من القرارات الانضباطية
واس - الرياض

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ، عدداً من القرارات الانضباطية بحق أندية القيصومة والرائد والفتح والعروبة.
وجاءت القرارات بتغريم نادي الرائد بمبلغ 10 آلاف ريال لتأخر لاعبي الفريق في النزول لأرض الملعب خلال مواجهتهم فريق الباطن في دوري المحترفين السعودي .
وأوقفت اللجنة لاعب نادي القيصومة فيحان المطيري 6 مباريات وإلزامه بدفع 30 ألف ريال لبصقه على لاعب الشعلة خلال مواجهتهما بدوري الأمير فيصل بن فهد ، كما أوقفت لاعب نادي الفتح علي الزقعان مباراتين وإلزامه بدفع 20 ألف ريال لإساءته لحكم مباراة فريقه أمام الشباب في دوري المحترفين السعودي ، وأيضا أوقفت إداري نادي العروبة عبدالله الضويحي مباراتين وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال لاعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام هجر في دوري الأمير فيصل بن فهد .

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