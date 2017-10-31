 أمير تبوك يلتقى مدير جامعة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة مستشفى ضباء يكرم رؤساء الأقسام المتميزين أمير تبوك يلتقى مدير جامعة تبوك بلدية غرب الدمام تستقبل 100 طالب لتعريفهم على أهمية المحافظة على الحدائق والأماكن العامة تنافسية قطاع الأعمال وآفاق استدامة صناعة التشييد على طاولة منتدى الشرقية الاقتصادي 2017 جراحة متقدمة بالصدر تنقذ حياة فتاة عشرينية بمجمع الملك فيصل بالطائف تنمية الدمام تُؤهل محاسبين المنظمات الغير ربحية مدير عام تعليم مكة يستعرض المشروعات المقترحة للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في مادة المهارات التطبيقية معرض تثقيفي عن سرطان الثدي بمستشفى محافظة القرى نقل خدمات الشمري إلى امارة الباحة جمعية المتقاعدين بالأحساء تُنظّم ورشة عمل (ماذا يريد المتقاعد من الجمعية؟) انطلاق حملة التبرع بالخلايا الجذعية في جامعة حائل

أمير تبوك يلتقى مدير جامعة تبوك

المناطق - تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرا للجامعة . وفي بداية اللقاء هنأ سموه معاليه بمناسبة صدور الامر الملكي الكريم بتعينه مديرا لجامعة تبوك ، مؤكدا سموه الدور الكبير للجامعة . وقال سموه ان الجميع يتطلعون ويشاهدون نتائج مثمرة ومميزه للجامعة بعد ان خرجت الاف من الشباب والشابات وقال سموه نتمنى الاستمرارية في التميز وارتفاع المستوى الاكاديمي . واكد سموه ان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصين على ان يكون التعليم له الحصه الاكبر في دعم الدولة لكافة المجالات التنموية بالمملكة ، متمنياً سموه لمعالي مدير الجامعة التوفيق في عمله .من جهته عبر مدير جامعة تبوك عن بالغ شكره وتقديره بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته السديدة مؤكداً بأن سموه يقف خلف كل إنجاز تحقق وقال سنعمل بإذن الله لنكون جميعاً في الجامعة عند طموح سموه مستشعرين حرصه وتوجيهاته .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>