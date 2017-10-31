أمير تبوك يلتقى مدير جامعة تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرا للجامعة . وفي بداية اللقاء هنأ سموه معاليه بمناسبة صدور الامر الملكي الكريم بتعينه مديرا لجامعة تبوك ، مؤكدا سموه الدور الكبير للجامعة . وقال سموه ان الجميع يتطلعون ويشاهدون نتائج مثمرة ومميزه للجامعة بعد ان خرجت الاف من الشباب والشابات وقال سموه نتمنى الاستمرارية في التميز وارتفاع المستوى الاكاديمي . واكد سموه ان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصين على ان يكون التعليم له الحصه الاكبر في دعم الدولة لكافة المجالات التنموية بالمملكة ، متمنياً سموه لمعالي مدير الجامعة التوفيق في عمله .من جهته عبر مدير جامعة تبوك عن بالغ شكره وتقديره بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته السديدة مؤكداً بأن سموه يقف خلف كل إنجاز تحقق وقال سنعمل بإذن الله لنكون جميعاً في الجامعة عند طموح سموه مستشعرين حرصه وتوجيهاته .