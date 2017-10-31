مستشفى ضباء يكرم رؤساء الأقسام المتميزين

قام مشرف القطاع ومدير مستشفى ضباء العام الدكتور ابراهيم بن مصطفى هجان اليوم الثلاثاء بتكريم رؤساء الاقسام المتميزين في المستشفى وهم رئيس قسم الصحة العامة ورئيسة قسم الجودة ورئيسة التمريض ورئيسة قسم التدريب وكذلك قسم الاحصاء والعلاقات العامة وذلك لحرصهم واهتمامهم بمتابعة المؤشرات والاحصائيات وارسالها بوقتها المحدد دون تأخير .

من جهته اعرب د “هجان” عن شكرة لهم على مابذلوة من جهد وتفان واخلاص بالعمل لتحقيق تطلعات المنطقة للتميز الصحي .

ويأتي هذا التكريم في اطار الإشادة بمجهودات المتميزين وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد .