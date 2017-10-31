 مستشفى ضباء يكرم رؤساء الأقسام المتميزين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة مستشفى ضباء يكرم رؤساء الأقسام المتميزين أمير تبوك يلتقى مدير جامعة تبوك بلدية غرب الدمام تستقبل 100 طالب لتعريفهم على أهمية المحافظة على الحدائق والأماكن العامة تنافسية قطاع الأعمال وآفاق استدامة صناعة التشييد على طاولة منتدى الشرقية الاقتصادي 2017 جراحة متقدمة بالصدر تنقذ حياة فتاة عشرينية بمجمع الملك فيصل بالطائف تنمية الدمام تُؤهل محاسبين المنظمات الغير ربحية مدير عام تعليم مكة يستعرض المشروعات المقترحة للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في مادة المهارات التطبيقية معرض تثقيفي عن سرطان الثدي بمستشفى محافظة القرى نقل خدمات الشمري إلى امارة الباحة جمعية المتقاعدين بالأحساء تُنظّم ورشة عمل (ماذا يريد المتقاعد من الجمعية؟) انطلاق حملة التبرع بالخلايا الجذعية في جامعة حائل

مستشفى ضباء يكرم رؤساء الأقسام المتميزين

مستشفى ضباء يكرم رؤساء الأقسام المتميزين
المناطق - تبوك - تهاني الجهني:

قام مشرف القطاع ومدير مستشفى ضباء العام الدكتور ابراهيم بن مصطفى هجان اليوم الثلاثاء بتكريم رؤساء الاقسام المتميزين في المستشفى وهم رئيس قسم الصحة العامة ورئيسة قسم الجودة ورئيسة التمريض ورئيسة قسم التدريب وكذلك قسم الاحصاء والعلاقات العامة وذلك لحرصهم واهتمامهم بمتابعة المؤشرات والاحصائيات وارسالها بوقتها المحدد دون تأخير .
من جهته اعرب د “هجان” عن شكرة لهم على مابذلوة من جهد وتفان واخلاص بالعمل لتحقيق تطلعات المنطقة للتميز الصحي .
ويأتي هذا التكريم في اطار الإشادة بمجهودات المتميزين وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>