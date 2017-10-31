أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة سعد بن محي عبدالله القحطاني الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه رئيسا للفرع بالمنطقة .

وفي بداية اللقاء رحب به سموه متمنيا له دوام التوفيق ، حيث ثمن سموه الجهود التي يبذلها منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك .

من جهته قدم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال والاستماع الى توجيهات سموه السديدة وكذلك مايحضى به فرع النيابة بالمنطقة من رعاية واهتمام من سموه .