 أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
المناطق - تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك  بمكتبه بالإمارة اليوم فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة سعد بن محي عبدالله القحطاني الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه رئيسا للفرع بالمنطقة .
وفي بداية اللقاء رحب به سموه متمنيا له دوام التوفيق ، حيث ثمن سموه الجهود التي يبذلها منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك .
من جهته قدم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال والاستماع الى توجيهات سموه السديدة وكذلك مايحضى به فرع النيابة بالمنطقة من رعاية واهتمام من سموه .

 

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