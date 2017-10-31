 الضمان الصحي التعاوني يطلق أول مؤتمر سعودي للتأمين الصحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الضمان الصحي التعاوني يطلق أول مؤتمر سعودي للتأمين الصحي

الضمان الصحي التعاوني يطلق أول مؤتمر سعودي للتأمين الصحي
المناطق ـ الرياض

تستضيف العاصمة الرياض مؤتمر التأمين الصحي في دورته الأولى الذي ينظمه مجلس الضمان الصحي التعاوني بموافقة المقام السامي وتحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة، على مدى يومين متتالين خلال الفترة 12-13 جمادى الآخر 1439 الموافق 28 فبراير-1 مارس 2018 تحت عنوان (التأمين ومستقبل الصحة).
وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن المؤتمر في نسخته الأولى يأتي كإنطلاقة تأسيسية لعقد مؤتمرات دورية كل عامين بهدف رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي وتطوير أداء القوى العاملة في القطاع وإستعراض آخر مستجدات التأمين الصحي إضافة إلى مناقشة سبل الاستفادة من التقدم الهائل في مستويات معايير الجودة؛ وأمن وخصوصية البيانات. بالتزامن مع النمو السريع لقطاع التأمين وفق مؤشرات الأداء في السوق المحلي.

وأوضح الحسين أن المؤتمر يسلط الضوء على خمسة محاور رئيسة هي: دور التأمين الصحي لتحقيق رؤية 2030 ؛ التأمين الصحي على المواطنين وتأثير ذلك على مستقبل تقديم الخدمات الصحية؛ التحول الرقمي في التأمين الصحي ومؤشرات الجودة لمقدمي الخدمة وشركات التأمين؛ معايير التأمين الصحي والمعاملات التأمينية؛ وأخيرا حوكمة التأمين الصحي.
لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بين المشاركين والحضور من المتخصصين والمهتمين، مبيننا أن المؤتمر يتوقع أن يشهد حضورا كبيرا من قبل شركات التأمين؛ شركات إدارة المطالبات؛ إلى جانب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الخاص والعام، وأصحاب العمل “حملة الوثائق” وكذلك المؤمن لهم، والمستثمرين المحليين والدوليين، والمهتمين في قطاع التأمين الصحي أكاديمياً ومهنياً محلياً وإقليمياً.
كما نوه إلى أن المؤتمر سيصاحبه معرض متخصص بمنتجات وخدمات القطاع داعياً جميع الراغبين في حضور فعاليات المؤتمر إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكترونيshic.org.sa.www

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