 ١٣ إصابة لطالبات ومعلمات وسائقيهن في محافظة رجال ألمع بينهما حالتين حرجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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١٣ إصابة لطالبات ومعلمات وسائقيهن في محافظة رجال ألمع بينهما حالتين حرجه

١٣ إصابة لطالبات ومعلمات وسائقيهن في محافظة رجال ألمع بينهما حالتين حرجه
المناطق - رجال ألمع

أعلن مستشفى رجال ألمع حالة الطوارئ بعد ورود بلاغ من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير مفاده وقوع حادث مروري لحافلة تقل عدة طالبات وحادث آخر لمعلمات ونتج عن الحادثين 13 إصابة ، حيث تم إعلان الكود الصفر عند تمام الساعة 7:09 صباحاً ، و بدأت الحالات في الوصول للمستشفى وتم التعامل مع جميع الإصابات وفق المعايير الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات بإشراف مباشر من مدير القطاع الصحي برجال ألمع أحمد آل غنية .

وعند الساعة 7:56 دقيقة صباحاً انتهت حالة الطوارئ واستقبال الحالات وفرزها ليتم إعلان الكود الأخضر .

وتفاوتت الحالات حيث أصيب شخص عمره 35 عاماً وآخر عمره 63 عاماً وحالتهما حرجة .
بينما أصيبت 8 طالبات تتراوح أعمارهن من (12-17 ) عاماً بإصابات متوسطة .
كما وصل للمستشفى إصابات ناتجة عن حادث آخر يوجد به عدد 2 معلمات وسائقهن  واصاباتهم طفيفة ، إذ تم خروج السائق وخروج إحدى المعلمات بعد الاطمئنان التام على استقرار حالتهم ، بينما رأى الفريق الطبي تنويم المعلمة الأخرى تحت الملاحظة لمزيد من الاطمئنان إلا أنها رفضت وفضلت الخروج على مسئوليتها وحالتها مستقرة.

هذا وقد أجرى مدير عام الشئون الصحية بعسير اتصالاً هاتفياً بمدير القطاع الصحي برجال ألمع اطمئن خلاله على صحة المصابين ، وتابع الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنياَ الشفاء العاجل لكافة المصابين والمصابات .
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع

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