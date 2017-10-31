هيئة السياحة توقع اتفاقيات تعاون لمنع تهريب واستيراد الآثار بطرق غير نظامية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقيات شراكة في مجال استعادة الآثار مع كل من وزارة الداخلية، ومؤسسة البريد السعودي، ومصلحة الجمارك ، وتشمل الاتفاقيات تظافر الجهود لمنع استيراد وتصدير الآثار والقطع التراثية بطرق غير نظامية، وتطبيق العقوبات النظامية على مهربي الآثار.

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار جهود الهيئة للحفاظ على الآثار والتراث الحضاري الوطني، واستناداً على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ ولوائحه التنفيذية.