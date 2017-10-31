أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يلتقي القيادات الأمنية بالمنطقة

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الثلاثاء في مقر الإمارة بجدة القيادات الأمنية بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رفع الأمير عبدالله بن بندر ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين امير المنطقة على حرصهم على توفير كل ما من شأنه تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم؛ كما قدم سموه الشكر والتقدير لرجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة على مايبذلونه من أعمال وجهود وكذلك نظير ما حققوه من إنجازات في الجوانب الأمنية.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن انجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية وما يجري تنفيذه ميدانيا في الوقت الحالي ، كما تم استعراض الخطط المستقبيلة المزمع تنفذيها والتي تهدف الى تحقيق الأمن والامان للمواطن والمقيم .