معرض توعوي عن هشاشة العظام.. “المتحمي” يكرم المساعد للصحة العامة بقطاع محايل الصحي

كرم محافظ محايل رئيس مجلس تعزيز الصحة بالمحافظة محمد بن سعود المتحمي المساعد للصحة العامة بقطاع محايل الصحي موسى أمان عسيري وذلك ضمن مبادرة “قدوة” التي نضمها مستشفى محايل الأهلي ويعتبر موسى أمان من القيادات المميزة في قطاع محايل الصحي.

من جهة أخرى احتفل قطاع محايل الصحي باليوم العالمي لهشاشة العظام وذلك في مركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة، حيث افتتح مدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري والمساعد للصحة العامة موسى أمان وبحضور قائد مدرسة وعدد من طلاب المرحلة الابتدائية المعرض التثقيفي والذي يحوي عدة أركان للتوعية بمسببات هشاشة العظام والأعراض وطرق الوقاية منها، والمخاطر والإصابات التي قد يتعرض لها المريض المصاب بهشاشة العظام ، وكيفية الوقاية، وتم التأكيد على النمط المعيشي والغذائي السليم للوقاية من هشاسة العظام وعلاجه مثل التغذية الصحية، وتناول أطعمة غنية بالكالسيوم، ومزاولة النشاط البدني بشكل مستمر، ومكافحة السمنة ، والابتعاد عن التدخين ومشاهدة مادة علمية تم تخصيص شاشات المركز لعرضها وبلغ عدد المستفيدين ( ٧٦ ) من مراجعي المركز في اليوم الأول من كافة شرائح المجتمع .