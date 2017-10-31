 استمرار مناورات تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استمرار مناورات تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م )

استمرار مناورات تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م )
واس - الرياض

تستمر مناورات التمرين المشترك (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م ) بقاعدة ( الظفرة ) الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة .
وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري أن هذا التمرين إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما توصلت إليه التقنية في العمليات الجوية القتالية المشتركة في السيطرة الجوية والحرب الإلكترونية لتنفيذ العمليات القتالية المتقدمة ليتم من خلالها تبادل الخبرات والمهارات القتالية والتكتيكية بين الدول المشاركة ورفع مستوى الجاهزية القتالية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز بين الدول .

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