 خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء إيطاليا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء إيطاليا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له استمرار مناورات تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م ) معرض توعوي عن هشاشة العظام.. “المتحمي” يكرم المساعد للصحة العامة بقطاع محايل الصحي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يلتقي القيادات الأمنية بالمنطقة مشروع لتطوير وتأهيل وادي الرمة هو الحل.. حالات التدهور البيئي لوادي الرمة تتفاقم هيئة السياحة توقع اتفاقيات تعاون لمنع تهريب واستيراد الآثار بطرق غير نظامية فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تزور مركز الاطفال المعوقين بعسير لتفعيل اتفاقيتهما أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يلتقي قنصل جمهورية الصين الشعبية مدير عام الشئون الصحية يتفقد مستشفى ظهران الجنوب مجلس الوزراء يرحب بالأصداء الواسعة وردود الفعل العربية والعالمية إثر إعلان #مشروع_نيوم وجهة المستقبل ١٣ إصابة لطالبات ومعلمات وسائقيهن في محافظة رجال ألمع بينهما حالتين حرجه إنطلاق مشروع فحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء إيطاليا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء إيطاليا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم ، دولة رئيس وزراء جمهورية ايطاليا باولو جنتيلوني.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بدولته ومرافقيه في المملكة.

عقب ذلك صافح دولة رئيس وزراء ايطاليا أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة غداء تكريماً لدولته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>