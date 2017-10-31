خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء إيطاليا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا فيصل بن حنيف القحطاني .

كما حضرها من الجانب الإيطالي، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، والمستشارة الدبلوماسية لدولة رئيس الوزراء ماريا نجيلا زابيا، ونائب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور أنتونينو ريتسو نيرفو، والمستشار العسكري لدولة رئيس الوزراء اللواء كارميني مازييلو، ومدير مكتب دولة رئيس الوزراء الدكتور أنتونيو فونيتشييلو.