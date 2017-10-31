وزير الصحة يشيد بتقرير تطويربيئة العمل  بصحة عسير

شكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير وذلك نظير التقرير المميز لتطوير بيئة العمل بالمرافق الصحية بالمنطقة للربع الثالث لعام 2017م .

جاء ذلك خلال شهادة شكر وتقدير بعث بها معاليه إلى صحة عسير، بدوره عبر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان عن امتنانه للدعم المستمر الذي تحظى به الشئون الصحية في عسير من قبل معالي الوزير ، واعداً ببذل المزيد من الجهود لتحقيق المستويات المنشودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.