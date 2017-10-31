أمانة عسير تستقبل أكثر من 3734 بلاغ خلال 3 أشهر

أوضح مدير عام الإدارة العامة لطوارئ والكوارث بأمانة عسير إبراهيم بن احمد العسكري أن إدارة الطوارئ في الأمانة تلقت أكثر من 3734 بلاغ خدمي سواء من المواطنين أومن المقيمين أو بلاغات من إدارات حكومية وأشار العسكري أن هناك أكثر من 26 إدارة تتعامل مع هذه البلاغات وأن هذا البرنامج المطور اثبت نجاحه خاصة في سرعة تعامل المراقبين مع معالجة البلاغات .

وتجدر الإشارة إلى أن البلاغات تصل إلى إدارة الطوارئ عبر الخط الساخن ” 940 ” وعبر النظام الالكتروني الخاص بالأمانة وعبر تطبيق الأمانة في أجهزة الجوال على مدار الساعة و يتم توزيع البلاغات على النحو التالي :

صيانة المرافق 88 بلاغ إدارة الحفر 89 بلاغ الصيانة العامة 29بلاغ النظافة 686 بلاغ الإنارة 821بلاغ فرع خدمات الأمانة بالشعف 48 بلاغ فرع مدينة سلطان 515بلاغ إدارة الرش بلاغ 231 إدارة الرقابة الشاملة المسائية 607 بلاغ خلال الثلاثة الأشهر الماضية .

الرقابة الشاملة الصباحية 133بلاغ متابعة الشركات للمشاريع 30 بلاغ إدارة التعديات 31 فرعى السودة 76بلاغ إدارة الطوارئ والكوارث 36بلاغ الرقابة الفنية 65 بلاغ فرع طبب 22بلاغ التجهيز والمقابر بلاغ واحد, إدارة الحدائق 75بلاغ صحة البيئة 58 بلاغ الشرشوره 18بلاغ إدارة خدمات مباني الأمانة 6بلاغات إدارة المعدات 17بلاغ فرع مربة 14بلاغ إدارة الورش بلاغ واحد إدارة العمليات المشتركة 8بلاغات

وأوضح العسكري أن الأمانة ممثلة في الإدارات السابق ذكرها تعمل جاهدة على التعامل مع البلاغات أول بأول وتسعى جاهدة في تطوير الخدمة للوطن والمواطن نحو الرقي والتطوير .