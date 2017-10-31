مدير مستشفى الارطاوية يفتتح مركز صحي ام سديرة بعد اعتماده

افتتح مدير مستشفى الأرطاوية العام الأخصائي / أحمد بجاد الرخيمي مركز صحي أم سديرة بحضور رئيس المركز الأستاذ جبر نشمي المطيري ومشرف القطاع الصحي د/ عبده خضر ومدير مركز صحي ام سديرة بدر زايد المطيري وعددا من أهالي المركز ومنسوبي القطاع الصحي بالارطاوية وقد تضمن حفل الإفتتاح كلمة لمشرف القطاع الصحي ومدير المركز الصحي حيث تقدمو بالشكر والعرفان لسعادة مدير المستشفى على جهوده الدؤبة التي يبذلها في خدمة القطاع الصحي بمدينة الارطاوية والمراكز التابعه ومساهمته في توفير احتياج المراكز وتشغيلها من اطباء وكادر صحي ومخاطبة الشئون الصحية بذلك لتكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية الممكنة وتوفير بيئة صحية جيدة تخدم اهالي المنطقة