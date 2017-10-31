أمير القصيم: الفرق الكشفية مساندة للقطاعات الأمنية 

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود والخدمات النبيلة المقدمة من الكشافة لضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة ، أسهمت مع القطاعات ذات العلاقة بنجاح مواسم الحج والعمرة وتميزها ، مهنئاً إياهم بنيل شرف تقديم الخدمة لضيوف الرحمن ، والتي هي شرف وواجب وطني يفتخر به الجميع ، مثمناً تلك الخدمات التطوعية الجليلة لأفراد الكشافة وفق مبدأ نبيل ، لافتاً سموه إلى أهمية الكشافة وما تقدمه من دور فاعل خاصة في موسم الحج من خلال إرشاد الحجاج ، وما تبذله من جهود وخدمات نبيلة ، وذلك ضمن منظومة من الخدمات التطوعية المقدمة للحجاج.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية توحيد العمل التطوعي الكشفي لمشاركة الجهات الحكومية في المواسم والأزمات ، وإمكانية الاستفادة من أولئك الشباب ، فيما تستدعي الحاجة لمثل هذا الفريق ، وجمع الفرق الكشفية تحت مظلة واحدة ، مشيراً إلى أن منطقة القصيم حازت على قصب السبق بإيجاد الفريق الكشفي التطوعي الموحد ، الذي أصبح ولله الحمد قدوة للمناطق الأخرى ، وحظي بتأييد من القيادات العليا ، وتشجيع من جمعية الكشافة العربية السعودية ، لافتاً إلى أن هناك خطط لفتح أفاق مع القطاعات الأمنية بمنحهم دورات في التخصصات الأمنية ورفع مستوى الحس الأمني لديهم ، باعتبارهم مساندين للقطاعات الأمنية ، مؤكداً سموه أن الفرق الكشفية تقوم بمهام وطنية وإنسانية عالية , وإشرافها الجهود التي يبذلونها بموسم الحج وفي المشاعر المقدسة .

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل بأن الفريق الكشفي التطوعي الموحد يضم نخبة من أبناء الوطن الشباب الذين هم سواعد بنائه وأنموذجاً مشرفاً ، إزاء ما يقدمونه من أعمال ومهام تطوعية وإنسانية تجاه حجاج بيت الله الحرام ، مقدراً عطاءهم المشرف وجهودهم المتميزة في كل مناسبة ، لافتاً إلى أن المنطقة بإيجاد هذا الفريق الذي تزامن مع رؤية المملكة 2030 لوجود أكبر عدد من المتطوعين ، كون التطوع واجب وطني ونفتخر ونعتز به جميعاً.

جاء ذلك بعد أن كرم سمو أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، بمجلس الاستقبال بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم الثلاثاء عدداً من الكشافة التابعين للفريق الكشفي التطوعي الموحد لمشاركتهم في موسم الحج 1438هـ ، بالإضافة إلى أعضاء لجان الفريق.

حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية وأمينها العام الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كلمة نوه فيها بما تحظى الفرق الكشفية باهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، مشيداً بفكرة سمو أمير منطقة القصيم بإيجاد الفريق الكشفي التطوعي الموحد ، مؤكداً أن منطقة القصيم أصبحت بيت خبرة للعمل الكشفي التطوعي ، مؤكداً على تميز الفريق خلال مشاركته بالحج والذي عكس المبدأ الكشفي للحركة الكشفية على أعلى مستوى ، عاداً الكشافة من أهم المحاضن التربوية التي تستثمر أوقات الشباب لخدمة دينهم ووطنهم.

عقب ذلك ألقى وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان كلمة هنأ فيها المنطقة بالجهود الجبارة التي يبذلها سمو أمير المنطقة ، التي حولت المنطقة لورشة عمل حاكت جميع المناطق ، مؤكداً أن الفريق الكشفي التطوعي حظي برعاية غير مسبوقة من سمو أمير المنطقة ، أعطته دافعاً للعمل الجاد الذي أسهم في مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات باعتباره فريق موحد ومنظم يعود الشباب في الكشافة على البذل والعطاء والتطوع في عمل الخير.

حضر حفل التكريم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ومدير الدفاع المدني اللواء إبراهيم المجماج ، ومدير الشرطة بالإنابة العميد جعيدان الحميداني ، وعدداً من مدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة .