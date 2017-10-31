 فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تتفاعل مع حالة انسانية انتشرت بالواتس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تتفاعل مع حالة انسانية انتشرت بالواتس

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تتفاعل مع حالة انسانية انتشرت بالواتس
المناطق - تبوك

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مع مشهد الفيديو الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي  (الواتساب) والذي ظهر فيه أحد المواطنين بمدينة تبوك يتحدث عن طرده من سكن العزاب الذي كان يسكن فيه لعدم قدرته سداد ايجار الغرفة وأنه يعاني من مشاكل صحية وعاجز عن العمل حيث باشر الحالة في نفس الموقع الذي ظهر بالفيديو عدد من الاخصائين الاجتماعيين بفرع الوزارة وتم بحث حالته وأصطحابه إلى مستشفى الصحة النفسية بتبوك لإجراء الفحوص الطبية والنفسية وصرف العلاجات اللازمة له ثم تواصل الفرع مع ذوي الحالة و استدعائهم إلى مقر مكتب المتابعة الاجتماعية بتبوك أحد إدارات فرع الوزارة  وحثهم على رعاية الحالة والعناية به وتم تسليم الحالة إلى شقيقه ليعود به إلى منزل والدهم ، كما تولى الفرع متمثلا بمركز التنمية الاجتماعية بتبوك بمخاطبة الجهات المختصة الحكومية والأهلية لدراسة حالته الصحية والنفسية والاجتماعية لادراجه ضمن المستفيدين من الخدمات لديهم وتقديم ما يمكن لتحسين وضعه الحالي حرصا من فرع الوزارة أن لا تكون الحالة عرضة لتفاقم حالته الصحية أو استغلاله من أفراد آخرين داعين أسرته على تحمل مسؤولياتهم تجاهه ومساعدته حتى يستطيع أن يعتمد على نفسه ويتمتع بحياة كريمة ومستقرة.

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