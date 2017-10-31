 مدير تعليم شرق الرياض يكرم المتميزين في متوسطة ابن سعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم شرق الرياض يكرم المتميزين في متوسطة ابن سعد

مدير تعليم شرق الرياض يكرم المتميزين في متوسطة ابن سعد
المناطق ـ الرياض

أقام النشاط الطلابي بالتعاون مع الإرشاد في متوسطة ابن سعد بالنسيم الشرقي حفل تكريم المشاركين في الأنشطة المدرسية، والمتميزين من المعلمين والطلاب خلال المدة الماضية، تحت رعاية مدير مكتب التعليم بشرق الرياض سعيد بن مساعد الزهراني، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن دغفق العنزي.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة المعلمين ألقاها عبدالرحمن القحطاني، ثم كلمة الطلاب ألقاها الطالب: نواف الطويلعي، ثم كلمة الراعي الرسمي مؤسسة الشيخ سلطان السديري (أفكار النهضة السياحية) ألقاها عاطف حسن نائب المدير لشؤون الإعلام.
ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً مختصراً عن الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، ثم ألقى مدير مكتب التعليم بشرق الرياض سعيد الزهراني كلمة أثنى فيها على جهود قائد متوسطة ابن سعد عبدالعزيز العمّار، وما تشهده المدرسة من تحسن وتطور ملموس في جميع النواحي، كما أثنى على جهود المعلمين وتميزهم ووصفهم بقوله: (أنتم صقور ابن سعد، ومشعل العلم)، كما شكر رائد النشاط فهد العمر على جهوده الواضحة.
ثم ختم الحفل بتوزيع جوائز المتميزين في الأنشطة من معلمين وطلاب والمتفوقين دراسياً، واشتملت الجوائز على إقامة فندقية مقدمة من مؤسسة الشيخ: سلطان السديري، وعطورات مقدمة من مؤسسة العجلان للعود، وشهادات شكر وتقدير.

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