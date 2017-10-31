 انعقاد دورة المرشدين والمرشدات الصحيين بمحافظة المجمعه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انعقاد دورة المرشدين والمرشدات الصحيين بمحافظة المجمعه

انعقاد دورة المرشدين والمرشدات الصحيين بمحافظة المجمعه
المناطق - الرياض - فلاج الشعيفاني

نفذ مكتب الاشراف على القطاع الصحي بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالمجمعه دورة تدريبية للمرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات على برامج ومبادرات الصحة المدرسية وعلى الاسعافات الاولية  بالمحافظة على مدار يومين(الاثنين-الثلاثاء ) وفي دورة المرشدين الصحيين اولا التي قدمها الدكتور عادل معتمد والدكتور محمد غالب والاخصائي بدر المطيري  التي ركزت على الاسعافات الاولية وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والمعدية  واستكملت الدورة اليوم بإقامتها للمرشدات الصحيات
وقد حظيت الدورتين  بحضور عدد كبير من المرشدين والمرشدات الصحيين ، وفي نهاية الدورة تم تسليم المشاركين  شهادات الحضور  والمشاركة باللقاء الصحي.

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