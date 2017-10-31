في خطوة مميزه..دار التوجيه الاجتماعي تعرف طلابها المتميزين على مشاريع الرياض التنموية

نفذت دار التوجيه الاجتماعي التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الهيئة العليا للتطوير بالعاصمة، برنامجاً تعريفياً وترفيهياً لـ 10 من طلابها المتميزين سلوكيا ودراسيا، واشتمل البرنامج على عدة زيارات تعريفية لبعض الأماكن التاريخية والمشاريع التطويرية في محافظة الدرعية التاريخية وحي البجيري للاطلاع على آثارها والمعالم الجغرافية فيها برفقة المشرفين الاجتماعيين من منسوبي الدار، قبل التوجه لزيارة قصر طويق في الحي الدبلوماسي ومن ثم زيارة مشروع مترو الرياض.

كما ألتقى الطلاب خلال البرنامج بنائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالملك آل الشيخ، الذي عرفهم بأبرز التطورات ومراحل التقدم في مشروع المترو وبقية المشاريع التطويرية والتنموية المواكبة لرؤية المملكة 2030 م.

وفي نهاية الزيارة قدم آل الشيخ بعض الهدايا التذكارية للطلاب الزائرين، مبدياً سعادته برؤيتهم ومشجعاً لهم على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، والأسس الأخلاقية الحميدة، كما حثهم على الاهتمام بالتعليم ليكونوا في الغد من سواعد هذا الوطن المعطاء،

يُذكر أن دار التوجيه الاجتماعي بالرياض تستهدف الفئة العمرية الواقعة بين سن 7 – 18 سنة من الطلاب الذين ظهرت عليهم علامات الإنحراف السلوكي والفكري، وتعمل على تصحيح سلوكياتهم وتوجهاتهم الفكرية وإعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.