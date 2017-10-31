 ولي العهد ورئيس وزراء إيطاليا يستعرضان مجالات التعاون الاستثمارية والتجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد ورئيس وزراء إيطاليا يستعرضان مجالات التعاون الاستثمارية والتجارية

ولي العهد ورئيس وزراء إيطاليا يستعرضان مجالات التعاون الاستثمارية والتجارية
واس - الرياض

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، مع رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري وفق رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا فيصل القحطاني.
كما حضره من الجانب الإيطالي، سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، والمستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزراء ماريا زابيا، ونائب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور أنتونينو نيرفو، والمستشارالعسكري لرئيس الوزراء اللواء كارميني مازييلو، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور أنتونيو فونيتشييلو.

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