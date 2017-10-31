 السماح لمواليد 93 فما فوق بالمشاركة في دوري الأولمبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السماح لمواليد 93 فما فوق بالمشاركة في دوري الأولمبي

السماح لمواليد 93 فما فوق بالمشاركة في دوري الأولمبي
المناطق - الرياض

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة 5 لاعبين من مواليد 1993 فما فوق في منافسات الدوري الأولمبي، بدءا من الجولة المقبلة.
ويأتي القرار بهدف زيادة التنافسية في البطولة إضافة إلى إبقاء اللاعبين الذين لم ينالوا الفرصة الكاملة في الفريق الأول في جاهزية تامة.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن القرار جاء بتوصية من اللجنة الفنية وتم عرضه على الأندية التي أعلنت موافقتها على التغييرات الجديدة.

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