السماح لمواليد 93 فما فوق بالمشاركة في دوري الأولمبي

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة 5 لاعبين من مواليد 1993 فما فوق في منافسات الدوري الأولمبي، بدءا من الجولة المقبلة.

ويأتي القرار بهدف زيادة التنافسية في البطولة إضافة إلى إبقاء اللاعبين الذين لم ينالوا الفرصة الكاملة في الفريق الأول في جاهزية تامة.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن القرار جاء بتوصية من اللجنة الفنية وتم عرضه على الأندية التي أعلنت موافقتها على التغييرات الجديدة.