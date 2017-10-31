مصر تعلن القضاء على إرهابيين شاركوا بهجوم الواحات.. وتحرير الضابط المختطف

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في استهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، قبل أيام.

وقال بيان صدر عن الجيش، إنه “استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناء على معلومات مؤكدة عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم”.

وتابع البيان: “أسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية، فيما تقوم القوات الجوية بالتعاون مع قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة”.

ونفذت قوات الأمن المصرية على مدار الأيام القليلة الماضية عدة عمليات قرب الحدود الغربية مع ليبيا، ضد مجموعات مسلحة تنشط في منطقة الواحات.

وتأتي هذه العمليات في أعقاب مقتل عدد كبير من رجال الشرطة والإرهابيين، خلال اشتباكات جرت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر ، الثلاثاء، إن القوات الأمنية حررت الضابط محمد الحايس الذي كان مختطفا لدى منفذي هجوم الواحات، في وقت سابق من الشهر الجاري وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

والحايس، وهو ضابط برتبة نقيب، كان من بين أفراد المأمورية الأمنية التي تعرضت لهجوم في منطقة الواحات بصحراء مصر الغربية في 20 أكتوبر الجاري، في عملية أسفرت عن مقتل 16 رجلا من الشرطة، وإصابة آخرين، وسقوط 15 من “المتشددين” بين قتيل وجريح، وفقا لبيان وزارة الداخلية.