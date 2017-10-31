 “كارثة نووية” تقتل 200 شخص في كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“كارثة نووية” تقتل 200 شخص في كوريا الشمالية

“كارثة نووية” تقتل 200 شخص في كوريا الشمالية
المناطق - وكالات
قتل ما لا يقل عن 200 مواطن كوري شمالي، إثر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، وفقا لما قاله مسؤول بكوريا الشمالية لوكالة أنباء، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن مسؤول بكوريا الشمالية أن الحادث وقع خلال عملية بناء لنفق تحت الأرض في موقع بوكيونغ لإجراء التجارب النووية، الواقع في شمال شرق كوريا الشمالية، في يوم 10 أكتوبر الجاري.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء، نقلت عنها “الميرور” ، فإن نحو مائة من الأشخاص كانوا محاصرين في أنفاق تحت الأرض، وأنه أثناء عملية الإنقاذ وقع انهيار آخر، مما رفع العدد الكلي للقتلى إلى نحو 200 شخص.

عملية إخلاء كوريا الشمالية

وتباشر بيونغيانغ برنامجا غير مسبوق للتجارب الصاروخية في الشهور الماضية، بالإضافة إلى التجربة النووية الأكبر لها التي أجرتها في أوائل سبتمبر، مما أغضب الصين، حليفتها الكبرى الوحيدة، وتسبب في تعرضها لعقوبات دولية وأميركية إضافية.

ولم تختبر بيونغيانغ من قبل أي إجراء لعملية إخلاء أو إجلاء جراء التجارب النووية التي تجريها بانتظام.

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