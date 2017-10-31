السبهان: اجتماعات مثمرة مع الحريري والقادم أفضل

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الذي تلقى دعوة عاجلة لزيارة الرياض.

وقال الحريري، على حسابه بتويتر: “في كل مرة نلتقي بسمو ولي العهد محمد بن سلمان تزيد قناعتي بأننا والقيادة السعودية على وفاق كامل بشأن استقرار لبنان وعروبته”.

وبعد الاجتماع قال السبهان، على صفحته بتويتر: “اجتماع مطول ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري، واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح، وبإذن الله القادم أفضل”.

وكان السبهان انتقد، قبل أيام، الحكومة اللبنانية، قائلا في تغريدة: “ليس غريبا أن يعلن ويشارك حزب الميليشيا الإرهابي حربه على المملكة، بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي. ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك”.