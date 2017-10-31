إعلان قائمة لاعبي الأخضر المشاركين في معسكر البرتغال .. واستبعاد السهلاوي

أعلنت إدارة المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء قائمة الأسماء المختارة من قبل المدير الفني باوزا للانضمام للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يونيو المقبل، وقد جاءت القائمة على النحو التالي: وليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الحافظ، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وسعيد المولد ، وعبدالرحمن العبيد، وسلمان الفرج، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، ووليد باخشوين، ونوح الموسى، وعبدالمجيد الصليهم، وتيسير الجاسم، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وعلي الزقعان، ومختار فلاته، ومهند عسيري، وهزاع الهزاع.

على الصعيد نفسه أعلنت إدارة المنتخب عن برنامج الإعداد، حيث سيخوض خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية، حيث سيبدأها في السابع من نوفمبر بمواجهة منتخب لاتفيا الذي حلّ في المركز (129) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر أكتوبر في مواجهة غير رسمية في لشبونة، في حين سيواجه في ثاني مبارياته منتخب البرتغال الذي يحتل المركز الثالث في تصنيف الفيفا يوم العاشر من أكتوبر بمدينة فيزو البرتغالية، قبل أن يعود للعاصمة لشبونة للعب مباراته الثالثة مع نظيره البلغاري صاحب المركز (36) في التصنيف الأخير يوم 13 من الشهر نفسه في مدينة لشبونة.

وسيبدأ تجمع اللاعبين للسفر إلى لشبونة ظهر الخميس المقبل في الرياض حيث ستكون المغادرة عصراً من مطار الملك خالد الدولي.