وفاة طفل اختناقا في حافلة الروضة بالظبية بمحافظة صبيا

شهدت روضة أطفال في الظبية بمحافظة صبيا اليوم حادثة مؤلمة اثر وفاة طفل بعد نسيانه في الحافلة التي تقلهم من منازلهم إلى الروضة.

الحادثة وقعت بعد نزول الأطفال من الحافلة ودخولهم للروضة، بينما بقي الطفل داخل الحافلة إثر دخوله في النوم على المقعد بينما لم يلاحظه قائد الحافلة، والذي عاد مع نهاية الدوام ليجده قد فارق الحياة على الرغم من إسعافه لمستشفى صبيا.

وباشرت الجهات الرسمية الحادثة والبدء في التحقيقات وإنهاء الإجراءات الرسمية.

من جانبه أوضح متحدث تعليم صبيا أ.علي خواجي بأن الطفل المتوفي لا يدرس ضمن روضات الأطفال التابعة لإدارة تعليم صبيا ، بل هو ضمن طلاب حلقة دوحة القرآن للأطفال بالظبية، والتي تتبع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، والحادثة لا تختص بتعليم صبيا.