 الشؤون البلدية ترفع عدد الأدوار المسموح بها في حقل من دورين وملحق الى ١٢ دور. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الشؤون البلدية ترفع عدد الأدوار المسموح بها في حقل من دورين وملحق الى ١٢ دور.

الشؤون البلدية ترفع عدد الأدوار المسموح بها في حقل من دورين وملحق الى ١٢ دور.
المناطق - تبوك - محمد العمراني
خاص:إعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المخطط التفصيلي لمدينة حقل والذي يتضمن الموافقة على تعدد الأدوار في مدينة حقل من دورين وملحق وحتى ١٢ دور.وقدم رئيس بلدية حقل المهندس فيصل بن عواد الحويطي شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية  على إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة حقل ولسعادة أمين منطقة تبوك على جهوده ودعمه لبلدية حقل بما يحقق إحتياجات ومتطلبات المواطنين.
وأضاف الحويطي أن الأدوار التي وافق عليها معالي الوزير تتضمن “ثلاثة أدوار وملحق، أربعة أدوار وملحق، خمسة أدوار وملحق ، ستة أدوار وملحق” وذلك وفق ماتم تحديدة من مواصفات واشتراطات مضيفاً بأن المشاريع المميزة التي تزيد مساحتها عن ألفين متر مربع يحق لها بناء أدوار من ٦ طوابق وحتى ١٢ طابق وفق الاشتراطات المطلوبة.
واعتبر أهالي حقل هذه الموافقة ذات أهمية كبيرة في دعم مسيرة التنمية والبناء في المحافظة خاصة لماتشهده المنطقة من إنطلاقة مشروع نيوم العالمي.

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