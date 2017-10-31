 الشاعر أحمد قران يهدى مكتبته الخاصة لأدبي جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الشاعر أحمد قران يهدى مكتبته الخاصة لأدبي جدة

الشاعر أحمد قران يهدى مكتبته الخاصة لأدبي جدة
المناطق - عادل الزهراني
شكر رئيس مجلس إدارة أدبي جدة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور والشاعر احمد قران الزهراني.   على اهداءه للمكتبته الخاصة للنادي  والتي شملت   العديد من فروع العلوم والمعرفة.  وقال الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي في رسالة شكر للدكتور قران النادي الأدبي الثقافي بجدة يهديكم  أطيب التحية والتقدير، ولقد تلقينا ببالغ الشكر والعرفان الإهداء القيم منكم المتمثل في إهداء مكتبتكم إلى النادي، وقد تم عرض موضوع الإهداء على مجلس إدارة النادي  وقد ابتهج الأعضاء بهذا الإهداء ودونوا شكرهم لكم  وشكلوا لجنة برئاستنا لوضع المكتبة في المكان اللائق بها وفق نظام يسمح بتلقى الإهداءات المكتبية  كمكتبتكم العامرة وتحمل اسمكم عليها.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة شكل لجنة برئاسة رئيس النادي تقوم بالبحث عن المكتبات ذات القيمة المعرفية التي تنسجم مع أهداف النادي وترتب لها المكان المناسب ضمن مكتبة النادي .. يذكر أن مكتبة نادي جدة تعد من أكبر المكتبات ذات المحتوى الأدبي  في مدينة جدة وتقدم نظام الإعارة للمستفيدين، كما تستضيف بشكل شهري مجموعات مختلفة من طلاب المدارس لتعريفهم بالكتاب ضمن برنامج ( جليس).

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