برئاسة وكيل إمارة الباحة.. اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين يناقش المهن التي تم توطينها وما حققته من أهداف

ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، بقاعة الاجتماعات بمكتبة في الامارة، اليوم ، اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين.

وفي بداية الاجتماع أكد وكيل امارة المنطقة بأن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حيال أهمية العمل على توطين الوظائف وخلق فرص وظيفية بما يتناسب وسوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك مع وجوب قيام اللجان الميدانية بدورها في مراقبة توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

وبعد ذلك ناقش المجتمعون عدد من النقاط واستعراض ماتم انجازه من مهام وجهود خلال الفترة الماضية وفق ماجاء في وثيقة توطين المناطق, بالإضافة الى مناقشة اسباب عزوف طالبي العمل والعمل على حل المعوقات ان وجدت وفق الانظمة والتعليمات بالإضافة الى مناقشة احتكار بعض المهن من بعض العمالة الوافدة وتوطينها.

كما تم مناقشة المهن التي تم توطينها وما حققته من اهداف والعمل على دعم الشباب وتحفيزهم من خلال تلك المهن.

وقد اتخذ عدد من التوصيات ومن ابرزها تكليف صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بضرورة تزويد اللجنة بتقارير حول فرص العمل المتاحة بالمنطقة وعدد طالبي العمل بكافة التخصصات مع تزويد اللجنة بالمجالات المراد توطينها بالإضافة الى تكليف الغرفة التجارية بضرورة مناقشة التوطين مع القطاع الخاص والعمل على ازالة اي عوائق لتحقيق الأهداف المرجوه من التوطين.

وأوصى المجتمعون الى تكليف مكتب العمل بالمنطقة بالتواصل والتنسيق مع الجامعة والكلية التقنية لمعرفة اعداد الخريجين وتخصصاتهم لمواكبة الاحتياج الفعلي لسوق العمل مع تزويد الجهات المعنية بعدد الوظائف المتاحة وانشاء قاعدة بيانات لذلك

وقد حضر الاجتماع , مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي, وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط, ومدير جوازات المنطقة اللواء عيد بن عياد المحمدي, ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة احمد بن ابراهيم العاصمي وأمين الغرفه التجارية بالباحة عبدالرحمن بن شرف الزهراني ومدراء الإدارات المعنية .