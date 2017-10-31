زار فرع الأحوال المدنية بالمنطقة.. نائب أمير القصيم يثمن جهود منسوبي الأحوال المدنية بتقديم الخدمات

|زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، اليوم فرع الأحوال المدنية في منطقة القصيم ، واطلع سموه خلال الزيارة على مراحل سير العمل بمكتب الأحوال المدنية , والخدمات التي يقدمها للمراجعين , وسرعة إنجاز المعاملات في دقائق معدودة ، والخدمات الحديثة والإنسانية مثل خدمة الموظف بدر الذي يترجم اللغة العربية الى لغة الإشارة ، وخدمة الوحدات المتنقلة لخدمة الفئات المحتاجة لذلك في المناطق النائية التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال ، وزيارة الجامعات والمدارس ، وللمشاركة في المناسبات والمهرجانات الرسمية ، وخدمة تقدير لزيارة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم وتنفيذ الخدمات لهم العاجزين عن زيارة المكاتب.
إثر ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن أعمال الاحوال المدنية ، ومكاتبهم الموزعة في مناطق المملكة وهي 118 مكتباً للرجال 69 مكتباً نسوياً ، نصيب القصيم منها 10 مكاتب للرجال ، و8 مكاتب نسوية ، مستمعاً سموه لشرحٍ مفصل عن ذلك من قبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم الأصقه عن التطورات التقنية التي شهدتها جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمراجعين , فضلاً عن التوسع في خدمات الأحوال المدنية بمختلف محافظات منطقة القصيم , حيث تم افتتاح خلال العام الماضي أربعة مكاتب ، مفيداً أنه يجري حالياً العمل على افتتاح مكاتب في كل محافظات المنطقة ، مفيداً لسموه بأن لديهم أكثر من 7000 ألف ملف من الملفات التي هي ضد الماء والحرائق لحفظ وثائق أساس المواطن وأرشفتها في الارشيف ، متحدثاً أيضاً عن الأرشفة الإلكترونية ، ووحدة ترميم الوثائق ومعالجتها وتعقيمها ، وعن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأحوال من خلال اكثر من 15 خدمة ، ومكاتب الأحوال النموذجية لسرعة انجاز الخدمات للمواطنين الموجودة مثلها في العثيم مول ببريدة ، وخدمة الموظف الشامل لإنهاء جميع الاجراءات التي يحتاجها المراجع من الاحوال.
وثمن سمو نائب أمير القصيم الدور الذي يقوم به منسوبي فرع الأحوال المدنية بالمنطقة في تلك الخدمات ، والجهود المخلصة التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات التقنية والالكترونية ، منوهاً بما يلقاه القطاع الخدمي في وزارة الداخلية من دعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ـ حفظهما الله ـ ، والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
وأثنى سمو الأمير فهد بن تركي على الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة لقطاع الأحوال المدنية حرصاً على الارتقاء بالعمل الخدمي في وزارة الداخلية ، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومتابعة المستمرة لسير عمل فرع الأحوال المدنية بالمنطقة .
وأعرب عن شكره لمدير فرع الأحوال بالمنطقة ومنسوبيها على الجهود المبذولة ، والانجازات الخدمية التي تحققت ، معرباً سمو نائب أمير القصيم عن سعادته بما شاهده من خدمات متطورة , متمنياً التوفيق للجميع .
وفي ختام الجولة تسلم سمو نائب أمير القصيم ، من مدير فرع الأحوال المدنية بالقصيم إبراهيم الأصقه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.
وقدم الأصقه من جانبه , شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم لزيارته فرع الأحوال المدنية بالمنطقة وحرصه على الالتقاء بمنسوبي الفرع.
رافق سموه خلال الزيارة مدير شرطة المنطقة بالإنابة العميد جعيدان الحميداني.
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