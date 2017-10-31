زار فرع الأحوال المدنية بالمنطقة.. نائب أمير القصيم يثمن جهود منسوبي الأحوال المدنية بتقديم الخدمات

زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، اليوم فرع الأحوال المدنية في منطقة القصيم ، واطلع سموه خلال الزيارة على مراحل سير العمل بمكتب الأحوال المدنية , والخدمات التي يقدمها للمراجعين , وسرعة إنجاز المعاملات في دقائق معدودة ، والخدمات الحديثة والإنسانية مثل خدمة الموظف بدر الذي يترجم اللغة العربية الى لغة الإشارة ، وخدمة الوحدات المتنقلة لخدمة الفئات المحتاجة لذلك في المناطق النائية التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال ، وزيارة الجامعات والمدارس ، وللمشاركة في المناسبات والمهرجانات الرسمية ، وخدمة تقدير لزيارة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم وتنفيذ الخدمات لهم العاجزين عن زيارة المكاتب. إثر ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن أعمال الاحوال المدنية ، ومكاتبهم الموزعة في مناطق المملكة وهي 118 مكتباً للرجال 69 مكتباً نسوياً ، نصيب القصيم منها 10 مكاتب للرجال ، و8 مكاتب نسوية ، مستمعاً سموه لشرحٍ مفصل عن ذلك من قبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم الأصقه عن التطورات التقنية التي شهدتها جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمراجعين , فضلاً عن التوسع في خدمات الأحوال المدنية بمختلف محافظات منطقة القصيم , حيث تم افتتاح خلال العام الماضي أربعة مكاتب ، مفيداً أنه يجري حالياً العمل على افتتاح مكاتب في كل محافظات المنطقة ، مفيداً لسموه بأن لديهم أكثر من 7000 ألف ملف من الملفات التي هي ضد الماء والحرائق لحفظ وثائق أساس المواطن وأرشفتها في الارشيف ، متحدثاً أيضاً عن الأرشفة الإلكترونية ، ووحدة ترميم الوثائق ومعالجتها وتعقيمها ، وعن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأحوال من خلال اكثر من 15 خدمة ، ومكاتب الأحوال النموذجية لسرعة انجاز الخدمات للمواطنين الموجودة مثلها في العثيم مول ببريدة ، وخدمة الموظف الشامل لإنهاء جميع الاجراءات التي يحتاجها المراجع من الاحوال. وثمن سمو نائب أمير القصيم الدور الذي يقوم به منسوبي فرع الأحوال المدنية بالمنطقة في تلك الخدمات ، والجهود المخلصة التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات التقنية والالكترونية ، منوهاً بما يلقاه القطاع الخدمي في وزارة الداخلية من دعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ـ حفظهما الله ـ ، والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية . وأثنى سمو الأمير فهد بن تركي على الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة لقطاع الأحوال المدنية حرصاً على الارتقاء بالعمل الخدمي في وزارة الداخلية ، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومتابعة المستمرة لسير عمل فرع الأحوال المدنية بالمنطقة . وأعرب عن شكره لمدير فرع الأحوال بالمنطقة ومنسوبيها على الجهود المبذولة ، والانجازات الخدمية التي تحققت ، معرباً سمو نائب أمير القصيم عن سعادته بما شاهده من خدمات متطورة , متمنياً التوفيق للجميع . وفي ختام الجولة تسلم سمو نائب أمير القصيم ، من مدير فرع الأحوال المدنية بالقصيم إبراهيم الأصقه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة. وقدم الأصقه من جانبه , شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم لزيارته فرع الأحوال المدنية بالمنطقة وحرصه على الالتقاء بمنسوبي الفرع. رافق سموه خلال الزيارة مدير شرطة المنطقة بالإنابة العميد جعيدان الحميداني.