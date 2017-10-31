 تعليم جازان ينعي الطالبة خلود مجرشي والمدير العام يطمئن على صحة المصابين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم جازان ينعي الطالبة خلود مجرشي والمدير العام يطمئن على صحة المصابين

تعليم جازان ينعي الطالبة خلود مجرشي والمدير العام يطمئن على صحة المصابين
المناطق - أمل بهكلي
نعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الطالبة خلود بنت حمود مجرشي والتي توفت عصر اليوم في حادث مروري برفقة عدد من إخوانها وأقاربها.
وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي لأسرة وذوي الطالبة خلود خالص تعازيه ومواساته في وفاتها، كما قام بمتابعة حالة الطلاب المصابين منذ وقوع الحادث، وزيارتهم في المستشفى والاطمئنان على صحتهم من الكادر الطبي المشرف على حالتهم، سائلا الله -عز وجل- أن يمن بالشفاء العاجل المصابين والمصابات في الحادث، مشيدا بجهود مديرية الشؤون الصحية بجازان بسرعة استنفار كوادرها الطبية في استقبال الحالات عبر مستشفى صامطة والتنسيق العاجل مع مستشفى الملك فهد المركزي لنقل عدد من حالات الطلاب، ومثمنا لمدير عام الشؤون الصحية على متابعته المتواصلة للاطمئنان على صحة المصابين والتوجيه بتوفير كافة الإمكانات من الخدمة الطبية والعلاجية لهم.
الجدير بالذكر أن المصابين والمصابات في الحادث هم: أريام أحمد مجرشي وسعود أحمد مجرشي وتركي حمود مجرشي وأمير أحمد مجرشي وسهير أحمد مجرشي وريناد حمود مجرشي وخالد حمود مجرشي، نعمة أحمد مجرشي، وآمنة حمود مجرشي.

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