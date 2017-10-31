 رئيس أوكرانيا يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس أوكرانيا يصل الرياض

رئيس أوكرانيا يصل الرياض
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا إلى الرياض مساء اليوم في زيارة للمملكة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي – الوزير المرافق – وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا جديع بن زبن الهذال ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي وسفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فخروشيف ومندوب من المراسم الملكية.

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