 الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي وينتزع نقطة ثمينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي وينتزع نقطة ثمينة

الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي وينتزع نقطة ثمينة
المناطق - الرياض

انتزع الفيحاء نقطة ثمينة من أمام الأهلي بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة).

وتقدم الأهلي أولاً عن طريق البرازيلي ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أدميلسون دياز باروس التعادل للفيحاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا التعادل يستمر الأهلي في الصدارة بـ20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي سيواجه الشباب غداً الأربعاء، بينما أضاف الفيحاء نقطة إلى رصيده ليصبح في المركز الثاني عشر بـ7 نقاط.

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