 المعلمي: انقلابيو اليمن أطلقوا نحو 30 صاروخاً باليستياً باتجاه الحدود السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المعلمي: انقلابيو اليمن أطلقوا نحو 30 صاروخاً باليستياً باتجاه الحدود السعودية

المعلمي: انقلابيو اليمن أطلقوا نحو 30 صاروخاً باليستياً باتجاه الحدود السعودية
المناطق - الرياض

أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن قوات  التحالف العربي اتخذت آليات محددة لتجنب إصابة المدنيين باليمن.

وأضاف أن تقرير الأمم المتحدة أثبت تجنيد ميليشيات اليمن (الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح) للأطفال واستخدامهم دروعاً.

وأوضح أن السعودية عملت على إعادة تأهيل أطفال جندهم انقلابيو اليمن.

إلى ذلك، قال المعلمي إن انقلابيي اليمن أطلقوا نحو 30 صاروخاً باليستياً باتجاه الحدود السعودية.

وأكد أن التحالف حقق في 37 حالة بعد مزاعم باستهدافه مدنيين في  اليمن، مبيناً أنه أخذ على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بإصابات وسط المدنيين.

واعتبر المعلمي أن التحالف يعمل على أساس أن جميع مناطق اليمن مدنية إلى أن “يثبت العكس”.

في سياق آخر، قال المعلمي إن المملكة تدين انتهاكات  الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

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