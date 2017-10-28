 العبادي: سندفع أجور قوات البيشمركة والموظفين بكردستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العبادي: سندفع أجور قوات البيشمركة والموظفين بكردستان

العبادي: سندفع أجور قوات البيشمركة والموظفين بكردستان
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية تعتزم البدء قريبا في دفع رواتب قوات البيشمركة الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان.

وأعلن العبادي عن مقترحين للتعامل مع قوات البيشمركة بالقول: “يجب جعلها جزءاً من المنظومة الدفاعية في العراق، أو تقليص عددها وتحويلها إلى قوة محلية تتولى حكومة الإقليم دفع رواتب المقاتلين”.

وقال العبادي في مقابلة مع صحيفة “الإندبندينت” البريطانية، إنه يشكك في العدد الحقيقي لقوات البيشمركة بالقول: “وردتني معلومات من قبل المسؤولين الكورد تفيد بأن عدداً قليلاً جداً من مقاتلي البيشمركة فقط يعملون فعلياً والبقية جالسون في منازلهم”.

وبشأن الجيش العراقي، أكد العبادي أنه حينما تولى منصب رئاسة الحكومة العراقية استغرب من انسحاب قوة كبيرة من الموصل دون مقاومة داعش، عازياً ذلك إلى الفساد داخل الجيش، “حيث إن عدداً كبيراً من المقاتلين كانوا يستلمون الرواتب دون القيام بعمل فعلي”.

وتابع: “نفس الشيء ينطبق على البيشمركة التي لم تستطع حماية إقليم كردستان عام 2014 بسبب الفساد، لذا طلبت حكومة إقليم كردستان المساعدة من إيران والولايات المتحدة”.

وحول دفع رواتب البيشمركة قال العبادي: “أنا مستعد لدفع رواتب مقاتلي البيشمركة الذين يعملون تحت إمرة الحكومة الاتحادية ويتلقون الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن إذا أرادوا (أصحاب القرار في إقليم كردستان) امتلاك قوة محلية، فيجب ألا يكون عددها كبيراً، وأن يدفعوا الرواتب بأنفسهم”.

وبشأن السيطرة على المطارات والمعابر الحدودية، قال رئيس الوزراء العراقي: “يجب ألا يكون وجود مسؤولي الحكومة العراقية في المطارات والمعابر الحدودية رمزياً، بل يجب أن يكونوا هم المسيطرين، وأن يتمتعوا بالصلاحيات الكاملة”.

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