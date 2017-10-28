نيويورك.. قتلى وجرحى في هجوم قرب النصب التذكاري لهجمات سبتمبر

وألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه به في حادث الدهس جنوبي مانهاتن، فيما نقلت وسائل إعلام أميركية عن شرطة نيويورك أنها لا تستبعد فرضية العمل الإرهابي في الحادثة.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن مسلحا أطلق النار على 6 أشخاص على الأقل، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع حوالى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلى (19:00 توقيت غرينيتش) بين شاحنة ومركبات أخرى، وعندها بادر أحد السائقين إلى إطلاق النار من حوله.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم بلدية نيويورك أن الحادثة انتهت الساعة 16:00 (20:00 توقيت غرينيتش) و”لم يعد هناك أي تهديد”.

وشهدت منطقة الحادث جنوب مانهاتن انتشارا أمنيا مكثفا للشرطة بعد إطلاق النار.